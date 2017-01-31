Фото с сайта news.ifmo.ru

Челябинская область заняла 38-е место в России по доступности высшего образования. Это средний показатель в рейтинге регионов. В исследовании "Высшей школы экономики" учитывались стоимость года обучения в вузе, цена на съемную квартиру для тех, кто не получил место в общежитии, а также минимально необходимое количество денег на карманные расходы.

Коммерческое обучение в университетете в течение двух семестров обойдется южноуральцам на 4 тыс. дороже, чем в среднем по России - сумма составляет чуть более 58 тыс. рублей. За квартиру студенты платят примерно 13 тыс., а на еду одежду и развлечения студент может позволить себе потратить 95 тыс. в год.

Помимо экономического аспекта, исследователи оценивали обеспеченность местами в вузах. По этому критерию Челябинская область заняла 20-е место. Кроме того, эксперты ВШЭ определили уровень качества образования, под которым подразумевается доля студентов, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ от 70. "Качество" образования на Южном Урале оказалось на 43-м месте по России.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.01.2017 г.»