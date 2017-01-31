Фото с сайта vk.com/ugnouralskpodslushano

Внедорожник врезался в торговый павильон в Южноуральске. ДТП случилось вечером в понедельник, 30 января, на перекрестке улиц Мира и Советской. Фотографии происшествия опубликовал очевидец в сообществе "Подслушано в Южноуральске". На снимках видно, что автомобиль снес пешеходное ограждение. Входная группа торгового павильона "Лето" оказалась полностью разрушена. Как рассказали свидетели, обошлось без жертв.

Фото: ПОДСЛУШАНО ЮЖНОУРАЛЬСК / vk.com

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