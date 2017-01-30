Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области ищут пропавшего неделю назад мужчину. Максим Ефанов 1990 года рождения 23 января ушел из дома и до сих пор не вернулся. Розыск ведет отдел полиции «Советский», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.

Был одет: шапка серая, пуховик черный до пояса с капюшоном, джинсы синие, черные кожаные полуботинки.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Информацию о местонахождении Максима Ефанова просят сообщить в полицию по телефонам 267-76-70, 267-76-99, 8-904-300-58-11 или «02».

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