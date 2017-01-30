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30.01.2017 г. | 13:33
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В Челябинске продлили предупреждение по НМУ и повысили степень их опасности
30.01.2017 г. 16:09
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В Челябинске продлили предупреждение по НМУ и повысили степень их опасности. По данным гидрометцентра, с 19 часов 30 января по 19 часов 31 января на территории города ожидаются неблагоприятные метеорологические условия второй степени. Ранее степень была первой. НМУ в Челябинске объявляют каждый день с 25 января.
Экологи предупреждают, что вредные примеси в воздухе будут плохо рассеиваться. В связи с этим пробы воздуха будут брать передвижные лаборатории, в том числе от Специализированной пожарно-спасательной части, а также стационарные посты. Горожанам рекомендуют по возможности не использовать личный транспорт и сообщать о плохом запахе в ЕДДС.
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