Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский потребовал у руководства Верхнего Уфалея ускорить работу по получению статуса ТОСЭР. Губернатор поручил местным властям и экономическому блоку правительства ускорить подготовку заявки на его присвоение. Сейчас идут переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, которые готовы при определенных условиях развернуть свои мощности на территории Верхнего Уфалея, в том числе на производственных площадях завода «Уфалейникель». К этой работе подключено также Агентство инвестиционного развития Челябинской области. Ранее градообразующее предприятие заявило об отправке в простой трети сотрудников. Региональное управление по труду разрабатывает меры по стимулированию создания новых и временных рабочих мест.

Дубровский особо обратил внимание на необходимости обеспечения стабильного теплоснабжения города, поскольку 30% жилых домов Верхнего Уфалея и несколько важных объектов социальной сферы потребляют энергоресурсы от котельной предприятия.

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Все новости за 30.01.2017 г.»