- -12 ... -14 C°
- -22 ... -24 C°
- 60.1618р. - 0.1578
- 64.4333р. + 0.0904
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Жителям Челябинской области с 1 февраля начнут раздавать землю на Дальнем Востоке
30.01.2017 г. 15:44
Жителям Челябинской области с 1 февраля начнут раздавать землю на Дальнем Востоке. Гектар в безвозмездное пользование может получить любой гражданин Российской Федерации. Для этого нужно подать заявление в территориальное подразделение Росреестра. Жителям Челябинской области необходимо обратиться в пункты приема-выдачи документов Кадастровой палаты или в офисы МФЦ. Сотрудники учреждения будут принимать заявления и помогать в оформлении онлайн-заявки. Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара» необходимо авторизоваться в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток», используя единый портал государственных услуг с помощью подтвержденной учетной записи.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 21.12.2016 г. Арендаторов городской земли будут выселять за долги перед бюджетом
- 21.12.2016 г. Борис Дубровский потребовал построить временный нефтепровод на карьере «Березняковский»
- 21.10.2016 г. В Росреестре челябинцам расскажут, как поставить земельный участок на учет
- 20.10.2016 г. С начала года жители Челябинской области бесплатно получили 440 земельных участков
- 10.10.2016 г. КУИЗО пытается продать «болотные» участки под индивидуальную застройку в Челябинске