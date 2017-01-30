Фото с сайта skoronovosti.ru

Жителям Челябинской области с 1 февраля начнут раздавать землю на Дальнем Востоке. Гектар в безвозмездное пользование может получить любой гражданин Российской Федерации. Для этого нужно подать заявление в территориальное подразделение Росреестра. Жителям Челябинской области необходимо обратиться в пункты приема-выдачи документов Кадастровой палаты или в офисы МФЦ. Сотрудники учреждения будут принимать заявления и помогать в оформлении онлайн-заявки. Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара» необходимо авторизоваться в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток», используя единый портал государственных услуг с помощью подтвержденной учетной записи.

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