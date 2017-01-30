Фото с сайта Двина-Информ

Брат и сестра ограбили челябинца на тройном свидании. 29-летняя девушка познакомилась с 26-летним мужчиной в соцсети. 28 января он пригласил ее на встречу к себе домой. Под предлогом того, что боится идти одна, подруга по переписке сказала, что придет с младшим братом. В квартире новые знакомые выпивали. В какой-то момент хозяин заметил, что девушка пытается украсть его телефон. В итоге произошел конфликт. 22-летний брат девушки достал нож и стал угрожать. В придачу к мобильному преступники забрали ноутбук.

Общая сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Через некоторое время брата и сестру задержали. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Родственникам грозит срок до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по области, молодой человек уже был ранее судим.

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