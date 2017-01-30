Фото с сайта hornews.com

Возле цирка в Челябинске построят новую дорожную развязку к саммиту ШОС. Объект появится на месте общежития для артистов. А новое здание для сотрудников цирка построят ближе к самому учреждению. Арену, зрительный зал и технические помещения капитально отремонтируют. Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский договорился с руководителем Росгосцирка Дмитрием Ивановым.

Здание строилось 40 лет назад, общежитие – еще раньше, и тогда все это вполне органично вписывалось в окружающий городской ландшафт. На данный момент внешний вид корпуса для размещения артистов диссонирует даже с действующей окружающей обстановкой, признал Дубровский. Он добавил, что на компактном земельном участке вблизи набережной реки Миасс к саммиту ШОС 2020 года нужно разместить ряд крупных объектов, включая конгресс-холл, гостиницу и медиацентр, отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов заявил, что полная реконструкция Челябинского цирка с изменением архитектурного облика и заменой технологического оборудования запланирована на 2018 год. По итогам встречи стороны договорились, что старое здание гостиницы для артистов цирка будет снесено, на его месте построят дорожную развязку, а новое здание будет построено ближе к зданию цирка и будет вписано в его архитектурный облик.

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