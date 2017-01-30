Фото: Миша Иванцов / vk.com/auto_mgn

Под Магнитогорском ВАЗ врезался в табун лошадей. В результате пострадало одно из животных, сбитое «десяткой». Повреждения получил и автомобиль. Владелец Lada разместил фото измятого капота, разбитых фар и ветрового стекла в группе «На дорогах Магнитки!» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина уточнил, что ехал в сторону аэропорта, когда табун без пастуха стал пересекать дорогу. Автомобилист успел разглядеть, что у животных нет ни бирок, ни клейма. Сейчас магнитогорец ищет владельца табуна. По его данным, ДТП с участием лошадей на этом отрезке трассы случались неоднократно.

Фото: Миша Иванцов / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

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