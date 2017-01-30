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Магнитогорца осудили на 15 лет за убийство на территории Беларуси. Дело 22-летнего Андрея Худякова рассматривал суд присяжных. По версии следствия, в 2014 году парень проживал на территории Республики Беларусь. В ноябре он вместе с двумя подельниками из хулиганских побуждений до смерти избил человека. После совершения преступления Худяков скрывался в России. Его задержали через год. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил Худякову наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Двое соучастников получили наказание в Беларуси.

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Все новости за 30.01.2017 г.»