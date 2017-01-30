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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
В Челябинске спасли от голодной смерти двух волков, лису и нутрию
30.01.2017 г. 14:28
В Челябинске спасли от голодной смерти двух волков, лису и нутрию. Изможденных животных выставляли на обозрение в контактном зоопарке в горсаду имени Пушкина. Ранее хозяева приобрели в зверинце Читы двух волков. Они думали, что те были канадской породы, однако оказалось, что это обычные серые. Вскоре организаторы зоовыставки столкнулись и с другой проблемой - питомцев стало нечем кормить.
Узнав об этом, зоозащитник Карен Даллакян выкупил волков, лисицу и нутрию. Животных отдали за 10 тыс. рублей. Ветеринар поставил им прививки и взял необходимые анализы. На несколько дней питомцев оставят в приюте зоозащитного фонда "Спаси меня". Когда звери оправятся от стресса, их передадут в челябинский зоопарк.
Фото: Карен Даллакян / Facebook
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