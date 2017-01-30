Фото с сайта N-Kam.Ru

В Магнитогорске во второй раз за месяц избили ребенка в ледовом городке. Инцидент произошел днем в воскресенье, 29 января, в снежной крепости на улице Суворова. 13-летний мальчик пошел один на каток. Там к нему подошла компания из четырех подростков. Хулиганы стали кидать в него снежками и провоцировать на драку. Как сообщила сайту 74.ru мать потерпевшего, когда школьник наклонился, чтобы взять снега и в ответ кинуть в неприятелей, они повалили его и начали пинать. Очевидцы отогнали нападавших и вызвали скорую. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Мать пострадавшего написала на хулиганов заявление в полицию.

Напомним, подобное происшествие случилось в Магнитогорске 18 января. В сквере на улице Ручьева взрослый мужчина избил двоих школьников за то, что они якобы обидели его сына.

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