Фото с сайта Новости Саратова

Госжилинспекция проверит причину резкого роста платежей за тепло для челябинских бизнесменов. В конце 2016 года счета за теплоснабжение для собственников нежилых помещений в Челябинской области выросли до 11 раз. Это связано с изменением методики расчетов, которое было введено постановлением правительства России. Теперь владельцы коммерческих помещений, даже оборудованных приборами учета, будут платить не только за собственное потребление, но и за общедомовое теплоснабжение, исходя из занимаемой площади. Новое правило заработало по всей России, но ни в одном другом регионе рост счетов для предпринимателей не был столь резким.

С просьбой оценить действия "Челябинских коммунальных тепловых сетей" в государственную жилищную инспекцию обратились представители регионального отделения "Опоры России". Эксперты проверят причины скачка цен и при необходимости обяжут муниципальное предприятие произвести перерасчет.

Ранее Челябинское УФАС также заявило о создании рабочей группы по проверке действий ЧКТС по повышению коммунальной платы для предпринимателей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2017 г.»