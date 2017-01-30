- -12 ... -14 C°
- -22 ... -24 C°
- 60.1618р. - 0.1578
- 64.4333р. + 0.0904
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Госжилинспекция проверит причину резкого роста платежей за тепло для челябинских бизнесменов
30.01.2017 г. 14:00
Госжилинспекция проверит причину резкого роста платежей за тепло для челябинских бизнесменов. В конце 2016 года счета за теплоснабжение для собственников нежилых помещений в Челябинской области выросли до 11 раз. Это связано с изменением методики расчетов, которое было введено постановлением правительства России. Теперь владельцы коммерческих помещений, даже оборудованных приборами учета, будут платить не только за собственное потребление, но и за общедомовое теплоснабжение, исходя из занимаемой площади. Новое правило заработало по всей России, но ни в одном другом регионе рост счетов для предпринимателей не был столь резким.
С просьбой оценить действия "Челябинских коммунальных тепловых сетей" в государственную жилищную инспекцию обратились представители регионального отделения "Опоры России". Эксперты проверят причины скачка цен и при необходимости обяжут муниципальное предприятие произвести перерасчет.
Ранее Челябинское УФАС также заявило о создании рабочей группы по проверке действий ЧКТС по повышению коммунальной платы для предпринимателей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 30.01.2017 г. Челябинская область войдет в федеральный проект по ЖКХ и благоустройству
- 27.01.2017 г. С февраля в Челябинской области будут регистрировать только онлайн-кассы
- 24.01.2017 г. Меньше полугода осталось у предпринимателей Челябинской области до перехода на онлайн-кассы
- 17.01.2017 г. Жалобы челябинских бизнесменов на рост стоимости тепла проверят адресно
- 11.01.2017 г. На владельца киоска в Чурилово, где берут деньги за ожидание транспорта, готовят заявление в прокуратуру