- -12 ... -14 C°
- -22 ... -24 C°
- 60.1618р. - 0.1578
- 64.4333р. + 0.0904
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Челябинской области дали две недели на подготовку предложений по контролю за выбросами
30.01.2017 г. 13:50
Челябинской области дали две недели на подготовку предложений по контролю за выбросами. Регион включился в план мероприятий Года экологии в России. На аппаратном совещании с заместителями и министрами губернатор Борис Дубровский попросил проанализировать перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета и сформировать план мероприятий по их реализации. Подготовленный документ министерство экологии представит на согласование и дальнейшее утверждение губернатору.
«Правительству России предстоит разработать и утвердить порядок использования сводных расчетов загрязнения воздуха. Также оно должно разработать и утвердить критерии, по которым будут формироваться планы мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий», – подчеркнул губернатор.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 31.01.2017 г. В Челябинске разработали приложение для смартфонов, определяющее места со смогом
- 30.01.2017 г. В Челябинске продлили предупреждение по НМУ и повысили степень их опасности
- 27.01.2017 г. Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника
- 25.01.2017 г. Из-за слабого ветра над Челябинском опять появится химический туман
- 23.01.2017 г. Борис Дубровский заявил о кризисе контроля качества атмосферного воздуха в Челябинской области