Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинской области дали две недели на подготовку предложений по контролю за выбросами. Регион включился в план мероприятий Года экологии в России. На аппаратном совещании с заместителями и министрами губернатор Борис Дубровский попросил проанализировать перечень поручений президента по итогам заседания Госсовета и сформировать план мероприятий по их реализации. Подготовленный документ министерство экологии представит на согласование и дальнейшее утверждение губернатору.

«Правительству России предстоит разработать и утвердить порядок использования сводных расчетов загрязнения воздуха. Также оно должно разработать и утвердить критерии, по которым будут формироваться планы мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий», – подчеркнул губернатор.

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