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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
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Наркомана с гранатой отправили под административный арест
30.01.2017 г. 13:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
Наркомана с гранатой отправили под административный арест. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в пятницу, 27 января. Во время антинаркотического рейда силовиков мужчина с помощью муляжа гранаты Ф-1 угрожал взорвать себя в доме на Марченко. В ходе штурма шантажиста удалось задержать. В его квартире также были обнаружены незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и два патрона.
Как сообщили в пресс-службе управления СК России по региону, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Также следователи выясняют причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
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