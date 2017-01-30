Почему в Сомали запрещена самса, а в Россию нельзя ввозить рыбу фугу?

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Сегодня «Нескучное право» приветствует вас темой о запретах в области питания в России и за рубежом.

Ни для кого не секрет, что Россия, как и многие страны на сегодняшний день, находится в поле действия санкций на продукты питания, однако говорить об этих продуктах не столь интересно: все они вполне обычные - сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты... Никаких диковинок, одна лишь политика. Намного интереснее осветить некоторые иные запреты.

Например, в отношении рыбы фугу – легенды японской кухни. Известно, что рыба эта смертельно опасна при неправильном приготовлении. При правильном же – вызывает временный паралич, который как раз и является целью гурманов. Истории известны случаи, когда люди, отравившиеся фугу и «умершие», внезапно восставали из гроба на пути к кладбищу, чем вызывали немалое смятение среди пришедших проводить их в последний путь. Говорят даже, что именно из яда фугу африканскими шаманами когда-то готовился «порошок зомби», имеющий эффект временной смерти. Неудивительно, что завоз и приготовление мистической и смертельно опасной рыбы фугу запрещены во многих странах мира, в том числе и России. Ведь даже искусные повара – люди, а людям свойственно ошибаться.

Но если запрет фугу вполне обоснован, то запрет приготовления и употребления в пищу самсы треугольной формы – удивителен. Напомним, что самса – это пирожки из жареного теста с начинкой из мяса или овощей, которым зачастую придается треугольная форма. Традиционное азиатское и татарское блюдо. Так вот, подобный запрет установили в Сомали именно по причине треугольной формы самсы. Якобы она ассоциируется со Святой Троицей и имеет «слишком христианский вид».

Все новости за 30.01.2017 г.»