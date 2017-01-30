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Челябинск потратит 370 млн рублей на благоустройство дворов и парков за пять лет. На весь Южный Урал в рамках общероссийского проекта направлено свыше 1 млрд 160 млн. рублей на обновление площадок до 2022 года. Челябинск получил около четверти суммы.

Как отмечают в мэрии, в минимальный перечень внутриквартальных работ входят ремонт проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. В него могут включить также установку детской или спортивной площадки, обустройство парковки и озеленение.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев поручил провести общественные обсуждения и сформировать список первоочередных наказов по итогам опроса горожан. Программа на 2017 год будет готова в апреле, а работы должны быть завершены в ноябре. Решать, где и в каком объеме проводить благоустройство, в каждой территории будет специально собранный общественный совет. В Челябинске такую структуру возглавят первые заместители главы города Юрий Параничев и Наталья Котова.

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