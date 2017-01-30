- -12 ... -14 C°
- -22 ... -24 C°
- 60.1618р. - 0.1578
- 64.4333р. + 0.0904
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Челябинск потратит 370 млн рублей на благоустройство дворов и парков за пять лет
30.01.2017 г. 12:48
Челябинск потратит 370 млн рублей на благоустройство дворов и парков за пять лет. На весь Южный Урал в рамках общероссийского проекта направлено свыше 1 млрд 160 млн. рублей на обновление площадок до 2022 года. Челябинск получил около четверти суммы.
Как отмечают в мэрии, в минимальный перечень внутриквартальных работ входят ремонт проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора. В него могут включить также установку детской или спортивной площадки, обустройство парковки и озеленение.
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев поручил провести общественные обсуждения и сформировать список первоочередных наказов по итогам опроса горожан. Программа на 2017 год будет готова в апреле, а работы должны быть завершены в ноябре. Решать, где и в каком объеме проводить благоустройство, в каждой территории будет специально собранный общественный совет. В Челябинске такую структуру возглавят первые заместители главы города Юрий Параничев и Наталья Котова.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 30.01.2017 г. Челябинская область войдет в федеральный проект по ЖКХ и благоустройству
- 27.01.2017 г. Челябинская область потратит почти 30 млн рублей на парки
- 11.01.2017 г. Борис Дубровский поручил создать парки в каждом районе Челябинска
- 26.12.2016 г. Челябинску перечислят 400 млн рублей на благоустройство дворов и парков
- 22.12.2016 г. Заксобрание разрешило штрафовать южноуральцев за машины на газонах, киоски и батуты