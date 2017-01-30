Фото с сайта elabuga.news

Почти 500 фальшивых пятитысячных купюр нашли у челябинцев в 2016 году. Местное подразделение Центробанка подсчитало количество поддельных денег и обнаружило, что чаще всего мошенники печатают банкноты самого крупного номинала. Точное число таких выявленных фальшивок составило 465 штук, уточняет 74.ru. Однако эксперты ЦБ отметили и рост количества поддельных банкнот на тысячу рублей. Их в 2016-м насчитали 156 штук. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Реже всего в 2016 году встречались фальшивки более мелких номиналов: 500 рублей – 10 штук, 100 рублей – 5 штук, 50 рублей – 5 штук. Все выявленные подделки были изготовлены способом струйной печати, отмечают в Центробанке. Если поднести такую банкноту близко, то можно увидеть многочисленные разноцветные точки. Особенно заметны они на элементах изображения серого цвета. На подлинных деньгах в этих местах однотонный слой серой краски с металлическим оттенком.

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