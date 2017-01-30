Фото с сайта Kazanfirst

Южный Урал лишился партнера по строительству скоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург. "Федеральный центр проектного финансирования" продает свою долю. Об этом компания, которой принадлежит половина складочного капитала, заявила на официальном сайте.

Стоимость активов оценивают в 50 млн рублей. Вторым участником на таких же условиях является минимущества Челябинской области. Указано, что заявки на покупку активов принимаются на протяжении текущей недели в московском офисе центра проектного финансирования.

Планируется, что протяженность ВСМ Челябинск-Екатеринбург составит чуть более 200 километров, а время в пути – около часа. Компания РЖД предварительно оценила проект в 2,5 млрд долларов. Дата начала реализации неизвестна, хотя уже заявлялось, что магистраль начнет работу в конце 2021 года. На данном этапе Челябинская и Свердловская области не могут договориться о маршруте высокоскоростной магистрали.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2017 г.»