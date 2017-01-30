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Нескучное право
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Осужденный за изнасилование мужчина покончил с собой в челябинском СИЗО
30.01.2017 г. 08:47
Фото с сайта СеверПост
Осужденный за изнасилование мужчина покончил с собой в челябинском СИЗО. 53-летний южноуралец лишил себя жизни 17 января в изоляторе №3, расположенном на улице Российской. Ему грозил срок по двум статьям - за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сообщает Telefakt.ru. Повешенного заключенного в камере нашли сотрудники учреждения. В ГУФСИН по Челябинской области не комментируют произошедшее.
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