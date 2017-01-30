Фото с сайта Орел регион

В Миассе из гаража скорой помощи угнали реанимобиль. Специализированный микроавтобус Fiat похитили из бокса на Машгородке в субботу, 28 января. Угонщик вскрыл запертые ворота гаража и завел автомобиль ключом, который находился в замке зажигания. Водитель оставил его специально, на случай экстренного выезда, уточняет агентство newsmiass.ru со ссылкой на комментарий правоохранительных органов.

Вскоре после кражи угонщик въехал на микроавтобусе в сугроб и бросил машину. Похитителя задержали на следующий день. Им оказался 26-летний житель Миасса. По факту кражи машины возбуждено уголовное дело.

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