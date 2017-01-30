Фото с сайта vk.com/chel4m3

Челябинец с холодильником на «зебре» парализовал движение на ЧМЗ. Днем в воскресенье, 29 января, мужчина пытался перенести тяжелую бытовую технику через перекресток шоссе Металлургов и улицы Сталеваров. Для этого он не стал использовать никаких приспособлений. Курьез сфотографировала одна из автолюбительниц.

"Без санок. Он лопатой с обочины носил снег и подкладывал его под груз! Машины стояли, а он по сантиметру двигался вперед!" - рассказала девушка в сообществе "Подслушано ЧМЗ" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях южноуральцы стали обсуждать необычный способ транспортировки. Одни сетовали на то, что никто не вызвался помочь мужчине, другие негодовали на нерасторопность челябинца, который задержал на дороге десятки водителей. "И пусть весь мир подождет", - описал отношение к ситуации самого виновника пробки один из пользователей.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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