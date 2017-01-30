Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинская область войдет в федеральный проект по ЖКХ и благоустройству. Губернатор Борис Дубровский поручил министерству строительства и инфраструктуры региона проработать дорожную карту по реализации проекта «ЖКХ и городская среда» и утвердить на местах программы по формированию современной городской среды на 2017 год.

В ближайшее время на всей территории области пройдут общественные обсуждения по выбору дворов, скверов, парков и площадей, где в этом году проведут работы по благоустройству. Они будут проходить на условиях софинансирования: 70% средств поступит из федерального бюджета и 30% из областного.

Губернатор потребовал, чтобы кампания шла под пристальным партийным и общественным контролем. «Использование бюджетных средств должно быть максимально прозрачным и эффективным», - заявил он.

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