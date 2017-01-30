Фото с сайта www.chita.ru

В Парковом на девушку набросилась стая бродячих собак. Об этом сама пострадавшая сообщила в интернете. Местная жительница Евгения в группе "Парковый Челябинск" написала, что ее укусила за руку собака на улице Шмакова. А после этого на нее набросились и другие псы. Всего, по подсчетам девушки, их было девять.

"Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать! Я не за живодерню, я за пристроенных в дом собак! Но, надо что то делать. Просто так оставлять это нельзя! После нападения пришлось ставить уколы", - написала пострадавшая.

В комментариях к посту участники сообщества отметили, что в микрорайоне подобные нападения в последнее время происходят все чаще. Бродячие собаки нападают как на взрослых, так и на детей. Также жители жалуются, что в Парковом бездомных псов становится больше, потому что кто-то их подкармливает.

Фото: Евгения Новикова / Группа ВКонтакте "Парковый Челябинск"

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