Фото: Антон Мещеряков / vk.com/auto_mgn

Мать и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе под Магнитогорском. Также от полученных травм скончалась 65-летняя пенсионерка. Смертельная авария случилась днем в воскресенье, 29 января, на автодороге Южноуральск–Магнитогорск в четырех километрах от поселка Сухтелинский.

50-летний водитель внедорожника Nissan выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Toyota Avensis, за рулем которой находился 45-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе управления МВД, в результате аварии погибли пассажиры Toyota - 43-летняя женщина и 10-летний мальчик. Скончалась на месте также 65-летняя женщина из второй машины. Водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: Антон Мещеряков / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

Видео: Александр Биктеев / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2017 г.»