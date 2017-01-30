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Мать и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе под Магнитогорском
30.01.2017 г. 07:51
Мать и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе под Магнитогорском. Также от полученных травм скончалась 65-летняя пенсионерка. Смертельная авария случилась днем в воскресенье, 29 января, на автодороге Южноуральск–Магнитогорск в четырех километрах от поселка Сухтелинский.
50-летний водитель внедорожника Nissan выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Toyota Avensis, за рулем которой находился 45-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе управления МВД, в результате аварии погибли пассажиры Toyota - 43-летняя женщина и 10-летний мальчик. Скончалась на месте также 65-летняя женщина из второй машины. Водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: Антон Мещеряков / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"
Видео: Александр Биктеев / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"
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