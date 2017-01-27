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Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие
27.01.2017 г. 16:00
Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие. Авария произошла днем сегодня, 27 января, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной. Как утверждают свидетели, внедорожник подрезал маршрутку, и последняя, уходя от столкновения, въехала в пешеходное ограждение, а потом врезалась в столб.
На место происшествия выехали сотрудники областного управления МЧС. Травмы получили два пассажира Ford Transit. Это 57-летняя женщина – ее госпитализировали - и 23-летний мужчина, которого отправили лечиться амбулаторно. У 45-летнего водителя маршрутки 27 лет водительского стажа, за прошедший год он 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства и устанавливает виновных.
Фото с сайта dostup1.ru
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