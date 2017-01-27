  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -8 ... -10 C°
  • -16 ... -18 C°
  • 60.3196р. + 0.6840
  • 64.3429р. + 0.3181
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие

27.01.2017 г. 16:00

Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие
Фото с сайта dostup1.ru

Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие. Авария произошла днем сегодня, 27 января, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной. Как утверждают свидетели, внедорожник подрезал маршрутку, и последняя, уходя от столкновения, въехала в пешеходное ограждение, а потом врезалась в столб.

На место происшествия выехали сотрудники областного управления МЧС. Травмы получили два пассажира Ford Transit. Это 57-летняя женщина – ее госпитализировали - и 23-летний мужчина, которого отправили лечиться амбулаторно. У 45-летнего водителя маршрутки 27 лет водительского стажа, за прошедший год он 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства и устанавливает виновных.

 

 

   Фото с сайта dostup1.ru

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.01.2017 г.»

Новости на эту тему