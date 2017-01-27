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В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего продавцам алкомаркета ножом из-за бутылки коньяка

27.01.2017 г. 15:57

В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего продавцам алкомаркета ножом из-за бутылки коньяка
Скриншот с сайта youtube.com /Мария Поспелова

В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего продавцам алкомаркета ножом из-за бутылки коньяка. Преступление было совершено 26 декабря. Инцидент записала камера видеонаблюдения. Неизвестный зашел в магазин по проспекту Победы и взял с полки бутылку коньяка за 600 рублей. Когда сотрудники попытались его остановить, он достал нож и стал пытаться выбить дверь. В итоге ему удалось разбить стекло и выбраться наружу. Никто из продавцов не пострадал.

 

   Видео: Мария Поспелова / youtube.com

 

Мужчину задержали ровно через месяц. Как рассказали в пресс-службе управления МВД по области, им оказался ранее судимый, нигде не работающий 30-летний житель Челябинска. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

 

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