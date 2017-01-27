Фото с сайта gazetatula.ru

Отец ребенка украл в детском саду кошелек у одной из родительниц. Инцидент произошел во вторник, 24 января, в детском саду на улице Электростальской. 36-летний мужчина привел с утра своего ребенка и, пока сидел на скамейке в группе, успел вытащить из лежавшей без присмотра сумочки кошелек с тремя тысячами рублей. В полицию обратилась 28-летняя женщина - мама одного из воспитанников. Через два дня мужчину задержали. Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, он ранее был судим, сейчас нигде не работает. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража", ему грозит наказание до двух лет тюрьмы.

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Все новости за 27.01.2017 г.»