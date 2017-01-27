Фото с сайта pravmin74.ru

Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника. Режим НМУ первой степени опасности в городе продлили, также его ввели в Коркино и Сатке. Вечером в субботу химический туман появится в Карабаше. По данным гидрометцентра, в городах установится безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей.

В областном управлении МЧС порекомендовали южноуральцам отказаться в выходные от активного отдыха и вообще не выходить без серьезной причины из дома. Нужно пить больше жидкости и принимать поливитамины . "Дверные и оконные проемы проткните влажными тряпками. Носите защитную маску", - говорится в официальном сообщении. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно срочно обратититься к врачу.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.01.2017 г.»