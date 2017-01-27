  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -8 ... -10 C°
  • -16 ... -18 C°
  • 60.3196р. + 0.6840
  • 64.3429р. + 0.3181
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника

27.01.2017 г. 15:42

Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника
Фото с сайта pravmin74.ru

Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника. Режим НМУ первой степени опасности в городе продлили, также его ввели в Коркино и Сатке. Вечером в субботу химический туман появится в Карабаше. По данным гидрометцентра, в городах установится безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей.

В областном управлении МЧС порекомендовали южноуральцам отказаться в выходные от активного отдыха и вообще не выходить без серьезной причины из дома. Нужно пить больше жидкости и принимать поливитамины . "Дверные и оконные проемы проткните влажными тряпками. Носите защитную маску", - говорится в официальном сообщении. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно срочно обратититься к врачу.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.01.2017 г.»

Новости на эту тему