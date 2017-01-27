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Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника
27.01.2017 г. 15:42
Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника. Режим НМУ первой степени опасности в городе продлили, также его ввели в Коркино и Сатке. Вечером в субботу химический туман появится в Карабаше. По данным гидрометцентра, в городах установится безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей.
В областном управлении МЧС порекомендовали южноуральцам отказаться в выходные от активного отдыха и вообще не выходить без серьезной причины из дома. Нужно пить больше жидкости и принимать поливитамины . "Дверные и оконные проемы проткните влажными тряпками. Носите защитную маску", - говорится в официальном сообщении. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы нужно срочно обратититься к врачу.
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