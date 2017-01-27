Фото с сайта gubernator74.ru

Глава минобра Челябинской области сделал заявление по поводу прыжка семиклассницы с крыши на ЧТЗ. Александр Кузнецов прокомментировал инцидент, произошедший в декабре 2016 года. Школьница бросилась вниз с площадки недостроенного здания на улице Хохрякова. Девочка чудом осталась в живых, однако получила тяжелые травмы.

Родственники 13-летней челябинки сочли отчаянный поступок ребенка следствием напряженных отношений с 82-летней преподавательницей математики, которая якобы издевалась над ученицей. По факту инцидента стартовала проверка правоохранительных органов. Внутреннее расследование инициировала и школа, в которой учится пострадавшая. Разбирательство в учебном заведении - процедура обязательная. Однако об ужесточении ответственности для учителей за психологическое состояние детей речи не идет, заявил Александр Кузнецов.

«Каждый подобный случай подлежит определенному педагогическому расследованию. Я не беру на себя функции правоохранительных органов, но педагогическое расследование всегда проводится. Что с ребенком случилось, что произошло? Неважно, дома или на улице - случай должен изучаться. По данной ситуации, к сожалению, пока у меня информации никакой нет, но я не думаю, что мы бы ее публично даже озвучили, если бы она была, потому что это очень тонкая материя. А что касается ответственности педагогов - на этот счет есть законы, которые устанавливают ответственность педагогического работника за работу с ребенком. И если будет установлен факт психологического давления, регулярного, систематического, конечно же, это не останется безнаказанным. Но это все должно очень серьезно изучаться и серьезно обосновываться, потому что иначе можно в другую крайность впасть и обвинить учителей, что они заставляют какие-то задания делать, экзамены сдавать. Дети ведь тоже разные и родители разные», - прокомментировал Александр Кузнецов.

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