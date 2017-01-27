Фото с сайта Сусанин

Угрожавшего взорвать жилой дом на ЧТЗ наркомана задержала полиция. Операция силовиков во дворе дома по адресу ул. Марченко, 37 заняла около часа. Из здания эвакуировали жильцов, поскольку в одной из квартир заперся наркозависимый мужчина и угрожал подорвать себя гранатой. Территорию вокруг дома оцепили, на место были стянуты силовики, кинологи с собаками и медики скорой помощи.

В операции принимал участие начальник главного управления МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина задержан и передан сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

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Все новости за 27.01.2017 г.»