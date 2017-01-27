Фото с сайта cheladmin.ru

Голландцам дали 1,5 млн рублей за лучшую концепцию облика Челябинска. Сегодня, 27 января, объявили победителей открытого творческого конкурса, организованного мэрией. Компания Dе Architekten Cie из Амстердама представила лучший, по мнению жюри, проект сохранения и развития центра города. Второе место заняло столичное агентство «Атриум»», третье – «Стальное вымя» из Челябинска. Победителю присудили премию в 1,5 млн, призеры получили – соответственно – 1 млн 250 тыс. и 1 млн рублей.

Конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию развития города стартовал летом 2016 года. Всего заявки на участие подали 30 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Уфы, Томска и Амстердама. Наибольшее количество работ поступило от челябинских архитекторов. После январских каникул экспертная комиссия рассмотрела проекты и выбрала лучшие из них. Пять претендентов, которые вышли в финал, но не заняли призовые места, также получат поощрительные премии в размере 500 тыс. рублей.

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Все новости за 27.01.2017 г.»