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IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году

27.01.2017 г. 14:16

IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году
Фото с сайта В-курсе.ру

IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году. Информацию озвучил руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

«Это прописано в наших дорожных картах. Проект должен быть реализован до 2020 года. Важно уложиться в эти сроки. Они будут платить существенный налог на имущество», - ссылается на слова Анатолия Лобко «Коммерсантъ».

Торговые площади IKEA и «Мега» разместятся в Сосновском районе. Инвестор планирует также проложить дорогу к комплексу, чтобы горожане могли комфортно добраться до магазина.

 

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