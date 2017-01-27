Фото с сайта В-курсе.ру

IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году. Информацию озвучил руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

«Это прописано в наших дорожных картах. Проект должен быть реализован до 2020 года. Важно уложиться в эти сроки. Они будут платить существенный налог на имущество», - ссылается на слова Анатолия Лобко «Коммерсантъ».

Торговые площади IKEA и «Мега» разместятся в Сосновском районе. Инвестор планирует также проложить дорогу к комплексу, чтобы горожане могли комфортно добраться до магазина.

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Все новости за 27.01.2017 г.»