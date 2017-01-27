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IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году
27.01.2017 г. 14:16
Фото с сайта В-курсе.ру
IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году. Информацию озвучил руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.
«Это прописано в наших дорожных картах. Проект должен быть реализован до 2020 года. Важно уложиться в эти сроки. Они будут платить существенный налог на имущество», - ссылается на слова Анатолия Лобко «Коммерсантъ».
Торговые площади IKEA и «Мега» разместятся в Сосновском районе. Инвестор планирует также проложить дорогу к комплексу, чтобы горожане могли комфортно добраться до магазина.
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