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Прожиточный минимум для южноуральцев урезали на 300 рублей. Его величина на четвертый квартал 2016 года составила 8 тыс. 984 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор. В сравнении с предыдущими кварталом, это на 311 рублей меньше. Сумма снижена для всех категорий населения.

Согласно документу прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на отметке в 9 тыс. 616 рублей, для пенсионеров он составляет 7 тыс. 459 рублей, для детей – 9 тыс. 158 рублей. Установление величины необходимо для расчета субсидий нуждающимся на оплату жилья и коммунальных услуг, а также пособий на ребенка.

Планку прожиточного минимума в 2016 году власти начали опускать с третьего квартала, до этого был небольшой рост.

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