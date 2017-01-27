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Агентство инвестразвития Челябинской области в этом году увеличит привлечение инвестиций вдвое. Планируется добиться показатели в 4 млрд рублей. Это в два раза больше, чем по итогам 2016 года, сообщил "Коммерсанту" глава АИР Анатолий Лобко.

«На 2016 год на был поставлен план в 2 млрд рублей. Мы выполнили его на 95%, привлекли 1,927 млрд рублей», - уточнил он.

По словам Анатолия Лобко, агентство сопровождает 45 инвестпроектов на территории Южного Урала, однако на стадии реальных вложений из них находится менее половины.

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Все новости за 27.01.2017 г.»