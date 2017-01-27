Фото с сайта 74.мвд.рф

Убившему двоих человек в пьяной драке южноуральцу добавили тюремный срок. Вместо 10 лет он проведет в колонии особого режима 14. Ужесточить наказание в апелляционном порядке попросила прокуратура.

Жителя Верхнего Уфалея Александра Чернушкина осудили за инцидент, который произошел в октябре 2015 года. Трое мужчин пили в одной из квартир. У Чернушкина завязался конфликт с одним из приятелей, в ходе которого он избил потерпевшего до смерти. Потом мужчина набросился на другого собутыльника. Со множественными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался. Гособвинитель обжаловал приговор в 10 лет лишения свободы, поскольку санкция статьи только за одно преступление предусматривает наказание до 15 лет, а Чернушкин убил двоих человек. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, новый приговор к 14 годам тюрьмы признан справедливым.

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