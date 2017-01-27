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Челябинские рыбаки проложили автомобильную дорогу по льду Шершней
27.01.2017 г. 14:01
Челябинские рыбаки проложили автомобильную дорогу по льду Шершней. Опасную магистраль посреди водохранилища обнаружили в ходе совместного рейда сотрудники МЧС, ГИБДД и Федерального агентства по рыболовству. Специалисты отметили, что качество льда не позволяет ездить, и автомобиль рискует провалиться в воду. За 40 минут инспекторы поймали пятерых нарушителей. Им пришлось заплатить по два штрафа.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области, было принято решение о закрытии ледяной дороги. Спасатели взяли в руки лопаты и преградили опасный путь снежным заслоном. Помимо этого, они выявили наиболее опасные места выхода на лед. Там, где поверхность повреждена промоинами и течением, установили запрещающие знаки.
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