Фото с сайта Казанский репортер

Челябинец три года грабил один и тот же банк с шокером и пистолетом-зажигалкой. Суд Советского района вынес приговор по уголовному делу 29-летнего Николая Дрожжина, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчину признали виновным в разбое в особо крупном размере. Следствие установило, что Дрожжин путем наблюдения изучил принцип работы сейфа для храниения денег на рабочем месте кассира-операциониста в офисе «Альфа-Банка» по адресу ул. Доватора, 35.

Впервые челябинец ворвался в отделение в декабре 2014 года. Он закрыл лицо шарфом и вбежал в помещение с электрошокером. Угрожая прибором менеджеру банка, забрал ключи от кассы и похитил из сейфа более 560 тысяч рублей. Второе нападение на офис челябинец совершил весной 2015 года. Тогда он пришел с пистолетом-зажигалкой, выдавая его за настоящее оружие. Трюк сработал, но обогатиться грабителю не удалось - в кассе было всего 320 рублей, и Дрожжин решил их не забирать.

В третий раз мужчина явился в банк в мотоциклетном шлеме. Это произошло в октябре 2016 года. Грабитель ударил охранника шокером и бросился к инкассаторской сумке с 5 млн рублей. Однако налетчика скрутил посетитель банка. По решению суда Дрожжина отправили на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Мужчина также должен вернуть награбленное.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.01.2017 г.»