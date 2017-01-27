Фото с сайта Алтапресс

Горнолыжный комплекс под Трехгорным заплатил 200 тыс. ребенку за травму ноги. Судебные приставы взыскали крупную сумму в счет компенсации морального вреда с центра отдыха «Каменный цветок». 8-летняя девочка получила серьезную травму в декабре 2015 года на территории комплекса. Она каталась на лыжах на склоне и оказалась на пути ехавшего на большой скорости парня. Лыжники не устели сманеврировать и произошло столкновение. В результате нога девочки оказалась сильно повреждена, для восстановления потребовалось несколько сложных операций.

Суд установил, что предпосылки для несчастного случая создал сам горнолыжный центр. Полосы для катания не были разделены, поэтому люди съезжали по склонам беспорядочно и сталкивались.

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