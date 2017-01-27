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Наркоман с гранатой угрожает взорвать себя в доме на Марченко
27.01.2017 г. 13:31
Фото с сайта 31tv.ru
Наркоман с гранатой угрожает взорвать себя в доме на Марченко. О проходящей в эти минуты операции силовиков в Тракторозаводском районе сообщает 31tv.ru. По данным телеканала, мужчина заперся в одной из квартир жилого дома по улице Марченко. Он угрожает покончить с собой, взорвав снаряд. Полиция оцепила многоэтажку и сейчас эвакуирует жильцов. Силовики готовятся к штурму квартиры, в которой заперся неадекватный молодой человек.
Фото с сайта 31tv.ru
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