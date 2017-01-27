Фото с сайта Sibnovosti.ru

Подростки в Трехгорном разрушили ледовый городок. Троих школьников нашли сотрудники полиции. Против одного из них возбудили административное дело. Двоим другим еще не исполнилось 16 лет, поэтому они не несут ответственности за свои хулиганские поступки. Однако всех виновников поставили на особый контроль в отделении по делам несовершеннолетних. Возмещать ущерб в 11 тыс. за разбитый ледовый лабиринт будут родители. Кроме того, взрослых привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ледовом городке Трехгорного на улице Мира. 6 января школьники повредили один из объектов. Разрушения обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

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