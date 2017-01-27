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Взбесившийся бык насмерть забодал женщину в Варненском районе

27.01.2017 г. 13:26

Взбесившийся бык насмерть забодал женщину в Варненском районе
Фото с сайта Новости Болгарии

Взбесившийся бык насмерть забодал женщину в Варненском районе. Животное набросилось на сотрудницу комплекса ООО «Заозерный» на юге Челябинской области. Женщина зашла в загон для скота, и на нее напал разъяренный бык. Жертва получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Руководство животноводческого комплекса выплатило 100 тыс. рублей семье погибшей. Правоохранительные органы назвали виновным в инциденте управляющего отделением предприятия, где работала женщина. По версии следствия, он допустил нарушение правил техники безопасности, из-за чего и произошла трагедия. Теперь мужчину будут судить.

 

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