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Челябинцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок

27.01.2017 г. 12:13

Челябинцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок
Фото с сайта Юрист Помог

Челябинцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок. Эту причину назвали 34% опрошенных горожан. Анкетирование провел сайт поиска специалистов Зарплата.ru. На втором месте в рейтинге факторов задержки - долгие сборы. Организовать свое время с утра не могут 16% респондентов. Еще 9% челябинцев имеют проблемы с опозданиями потому, что часто не слышат будильник.

39% опрошенных заявили, что задержать их поутру может только форс-мажорная ситуация. При этом большая часть опаздывающих - 52% - предупреждают начальство о задержке, сколько бы минут она не составляла. Просматривая ответы пользователей, аналитики обнаружили, что чаще всего опаздывают те, чей рабочий день начинается с девяти часов утра.

 

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