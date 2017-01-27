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Полиция составила фоторобот педофила, напавшего на 8-летнюю девочку

27.01.2017 г. 12:10

Полиция составила фоторобот педофила, напавшего на 8-летнюю девочку
Источник: 31tv.ru

Полиция составила фоторобот педофила, напавшего на 8-летнюю девочку. Подозреваемый объявлен в розыск. На вид ему 35-40 лет. Мужчина вечером 18 января напал на 8-летнюю девочку в подъезде одного из домов на улице Калинина. Когда педофил стал срывать с себя одежду, ему помешали соседи ребенка. Люди вошли в подъезд, и мужчина убежал. Подробности происшествия в интересах следствия пока не разглашаются. Возбуждено уголовное дело.

 

 

   Источник: 31tv.ru

 

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