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Из-за снегопада на дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ДПС
26.01.2017 г. 15:22
Из-за снегопада на дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
"В связи с погодными условиями, снегопадами и пониженной видимостью на дорогах сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Созданы условия для оперативного выезда на место оформления дорожно-транспортных происшествий экипажей ДПС", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Ситуации со скоплением автомобилей на основных дорогах города удалось минимизировать. Реагирование на дорожную обстановку происходит своевременно. По данным сотрудников ГИБДД, несмотря на ухудшение погоды, в Челябинске роста количества ДТП не зарегистрировано.
Полицейские просят автомобилистов быть внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и маршрут передвижения, а по возможности - отказаться от поездок.
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