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Водителю трамвая, под колесами которого погибла пенсионерка, дали 1,5 года условно
26.01.2017 г. 14:45
Водителю трамвая, под колесами которого погибла челябинская пенсионерка, дали 1,5 года условно. Суд Тракторозаводсокго района вынес приговор по уголовному делу в отношении Татьяны Кучиной, которая работала водителем трамвая в МУП «ЧелябГЭТ». Женщину признали виновной по статье «нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагедия произошла 20 июля 2016 года на улице Первой Пятилетки. Вагоновожатый не снизила скорость трамвая перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехала на 67-летнюю женщину. Пенсионерка получила травму головы. Женщину отвезли в ближайшую больницу (восьмую), но спасти ей жизнь не удалось. Водитель трамвая принесла извинения родным погибшей, а в «ЧелябГЭТ» собрали 20 тыс. рублей на похороны. В результате расследование уголовного дела прекратили в связи с примирением сторон. Помимо условного срока на полтора года вагоновожатый получила запрет на управление транспортными средствами. Эта санкция будет действовать два с половиной года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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