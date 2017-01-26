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Школьники Челябинской области напишут письма в прошлое в День снятия блокады Ленинграда

26.01.2017 г. 14:33

Школьники Челябинской области напишут письма в прошлое в День снятия блокады Ленинграда
Фото с сайта www.nvspb.ru

Школьники Челябинской области напишут письма в прошлое в День снятия блокады Ленинграда. Учащиеся присоединятся к акции «Письмо Победы», которая пройдет по всей стране в пятницу, 27 января. Ее суть заключается в том, что школьники из нынешней мирной России пишут членам своих семей, которые жили в период Великой Отечественной войны. По замыслу организаторов, кампания напомнит современным школьникам о цене подвига их родственников и истинном героизме.

По информации управления молодежной политики, в 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тыс. молодых россиян. В этом году старт акции дадут в Челябинске. Первыми «Письма Победы» напишут ученики филиала школы №15. А в 13 часов волонтеры проведут субботник у мемориального комплекса, посвященного погибшим на войне труженикам завода «Станкомаш» в Ленинском районе.

 

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