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Борис Дубровский пообещал поддержку заводу по производству семечек
26.01.2017 г. 14:23
Борис Дубровский пообещал поддержку заводу по производству семечек. Губернатор заявил, что предприятие при дальнейшем расширении производства сможет рассчитывать на региональные формы господдержки. Речь идет о новом корпусе компании "Смарт" в Златоусте. Фирма является одним из лидеров на российском рынке по поставкам жареных семечек. Продукция предприятия под марками "Джин" и "Белочка" идет на экспорт в Казахстан, Киргизию и Германию.
На Южном Урале еще один производственный центр предприятия расположен в Катав-Ивановске. В Златоусте завод пока работает в тестовом режиме. Он оснащен современным оборудованием, уже налажена вся необходимая инженерная инфраструктура. Запуск линии запланирован на конец весны.
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