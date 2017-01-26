Фото с сайта cheladmin.ru

В челябинский вытрезвитель будут доставлять наркоманов. Людей, находящихся под воздействием психотропных веществ, будут размещать на втором этаже здания. В спецучреждении окажут первую помощь, а также поставят клиента на полицейский учет.

Как рассказал начальник управления МВД по области Андрей Сергеев, вытрезвитель, который открылся в городе в начале января, успел оправдать свою необходимость. Он рассчитан на 25 человек. Ежедневно туда доставляют по 15 челябинцев, в выходные дни - порядка 18 человек. Еще один вытрезвитель в Челябинской области откроется в Магнитогорске. Его вместимость составит 20 человек, сообщил Андрей Сергеев.

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Все новости за 26.01.2017 г.»