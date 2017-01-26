Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.6356р. + 0.4867
- 64.0248р. + 0.5994
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
В челябинский вытрезвитель будут доставлять наркоманов
26.01.2017 г. 14:20
Фото с сайта cheladmin.ru
В челябинский вытрезвитель будут доставлять наркоманов. Людей, находящихся под воздействием психотропных веществ, будут размещать на втором этаже здания. В спецучреждении окажут первую помощь, а также поставят клиента на полицейский учет.
Как рассказал начальник управления МВД по области Андрей Сергеев, вытрезвитель, который открылся в городе в начале января, успел оправдать свою необходимость. Он рассчитан на 25 человек. Ежедневно туда доставляют по 15 челябинцев, в выходные дни - порядка 18 человек. Еще один вытрезвитель в Челябинской области откроется в Магнитогорске. Его вместимость составит 20 человек, сообщил Андрей Сергеев.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.01.2017 г. Первый посетитель челябинского вытрезвителя сломал алкотестер дыханием
- 10.01.2017 г. Челябинский вытрезвитель пошел в соцсети
- 29.12.2016 г. В Челябинске открыли вытрезвитель
- 19.12.2016 г. Перед Новым годом мэра Евгения Тефтелева доставят в вытрезвитель
- 01.11.2016 г. Медицинский вытрезвитель откроют в Челябинске к Новому году