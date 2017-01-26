  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -6 ... -8 C°
  • -7 ... -9 C°
  • 59.6356р. + 0.4867
  • 64.0248р. + 0.5994
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Более 5 тыс. бездомных животных отловили в Челябинске в 2016 году

26.01.2017 г. 14:13

Более 5 тыс. бездомных животных отловили в Челябинске в 2016 году
Фото с сайта rezonans92.ru

Более 5 тыс. бездомных животных отловили в Челябинске в 2016 году. Об этом сообщил главный инженер "ГорЭкоЦентра" Михаил Костенко. Однако данных мер, по мнению членов Общественной палаты области, недостаточно. Необходимо снижать популяцию уличных животных. Это можно сделать благодаря кастрации и стерилизации. Эвтаназия, по мнению общественников, может применяться в крайних случаях, когда животное представляет опасность для человека.

Кроме того, активисты зоозащитного движения считают, что в регионе необходимо принять правила содержания домашних питомцев. Они настаивают на обязательном чипировании четвероногих. Все кошки и собаки будут числиться в специальном реестре. Тогда найти хозяина животного, оказавшегося на улице, и привлечь его к ответственности, будет намного проще. При Общественной палате региона создали рабочую группу, которая займется детальной проработкой озвученных предложений.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.01.2017 г.»

Новости на эту тему