Фото с сайта rezonans92.ru

Более 5 тыс. бездомных животных отловили в Челябинске в 2016 году. Об этом сообщил главный инженер "ГорЭкоЦентра" Михаил Костенко. Однако данных мер, по мнению членов Общественной палаты области, недостаточно. Необходимо снижать популяцию уличных животных. Это можно сделать благодаря кастрации и стерилизации. Эвтаназия, по мнению общественников, может применяться в крайних случаях, когда животное представляет опасность для человека.

Кроме того, активисты зоозащитного движения считают, что в регионе необходимо принять правила содержания домашних питомцев. Они настаивают на обязательном чипировании четвероногих. Все кошки и собаки будут числиться в специальном реестре. Тогда найти хозяина животного, оказавшегося на улице, и привлечь его к ответственности, будет намного проще. При Общественной палате региона создали рабочую группу, которая займется детальной проработкой озвученных предложений.

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Все новости за 26.01.2017 г.»